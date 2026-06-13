Mexiko
Fifa-WM begleitet von landesweiten Protesten
Am Tag des Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko gab es zahlreiche Proteste verteilt über das ganze Land. Hunderte machten in Mexiko-Stadt auf die riesige Anzahl von Verschwundenen in Mexiko aufmerksam. Landesweit streiken die Lehrer für höhere Löhne und ein funktionierendes Rentensystem. In Mexiko-Stadt demonstrierten in der Nähe des Aztekenstadion die Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE und forderten die Rücknahme einer umstrittenen Rentenreform. Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas strandeten Dutzende Passagiere, weil protestierende Lehrpersonen Teile des internationalen Flughafens nahe der Provinzhauptstadt Tuxtla Gutiérrez besetzten. Im Bundesstaat Oaxaca übernahmen CNTE-Mitglieder die Kontrolle über Mautstationen und ein Logistikzentrum des staatlichen Erdölkonzerns Pemex. Im Bundesstaat Guerrero demonstrierten die protestierenden Lehrer und Lehrerinnen auf verschiedenen Landstraßen der Region und kündigten die Blockade von Banken in der Hauptstadt Chilpancingo an. In Tijuana im Norden des Landes blockierten Demonstranten die Zufahrt zum Grenzübergang Otay zu den USA.