Gedenken: 50 Jahre Schüleraufstand von Soweto

Die Polizei eröffnete das Feuer auf den friedlichen Protest und erschoss 500 bis 1000 Kinder und Jugendliche. Symbolfigur davon ist das Foto vom toten zwölfjährigen Schüler Hector Pieterson.

Das war ein Wendepunkt im schwarzen Widerstand: Mit ihrer Todesverachtung läuteten die Jugendlichen eine zehnjährige revolutionäre Periode ein, die mit dem Sturz des Apartheidregimes endete. Es ist besorgniserregend und traurig, dass heute, 50 Jahre später, unter einer Regierung, der u. a. der ANC angehört, der damals an vorderster Front im Kampf gegen die Apartheid stand, Migranten bedroht, verfolgt und ermordet werden.

Dies entspricht einer weltweiten Tendenz zum Faschismus, der wir überall auf der Welt entschieden entgegentreten müssen. Eine Aufgabe, der sich Marikana in Südafrika wie auch in Deutschland stellen muss.