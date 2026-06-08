Geht die Reise nach China?

Källenius (Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius, Anm. d. RF-Red.) und der Vorstand wollen noch „chinesischer werden“. Denn dort ist der größte Automarkt, sind die Löhne niedrig, wird länger gearbeitet und ist die Entwicklungszeit kürzer.

Konkret soll die nächste E-Auto-Generation bei der Kompaktklasse unter technischer Führung vom chinesischen Partner und Großaktionär Geely in China entwickelt werden. (Geely-Eigner Li Shufu ist Großaktionär bei Mercedes-Benz, Anm. d. RF-Red.) Bislang hieß es, dass nur für den Markt dort produziert werden soll. Doch jetzt hat der Finanzvorstand Wilhelm herausgelassen, dass bald Pkw aus China nach Europa exportiert werden sollen.

Unsere Antwort kann nur sein: Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz! Unsere Gegner sind nicht die chinesischen Automobilarbeiter! Lasst uns deshalb Verbindungen zu unseren Kollegen aus China herstellen, um uns in unseren Kämpfen gegenseitig zu unterstützen und diese zu koordinieren. Dies hat sich die Internationale Automobilarbeiterkoordination (IAC) zur Aufgabe gemacht. Informiert euch und macht bei dieser Bewegung mit!



Hier gibt es mehr Infos zur IAC!