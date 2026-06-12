Gesetzliche Rente – nur noch „Basisabsicherung“!? Bundeskanzler Merz, der das vor kurzem sagte, stößt bei Kolleginnen und Kollegen auf Kopfschütteln bis Wut. Es ist schon eine Frechheit, dass die bisherigen Bundesregierungen für eine Absenkung des Rentenniveaus auf 48 Prozent gesorgt haben und Merz jetzt um die Ecke kommt: Wir müssten mehr „Eigenverantwortung“ für unsere Rentenvorsorge zeigen.



Wer kann etwas gegen „Eigenverantwortung“ haben? Gemeint ist aber, dass wir Arbeiter aus unserem „Privatvermögen“ fürs Alter vorsorgen. Wo lebt eigentlich Fritze Merz, dass er meint, wir hätten auch ein eigenes Flugzeug und jede Menge Aktienpakete, wie er? Als ehemaliger BlackRock-Manager des internationalen Finanzkapitals will er mit dem Zwang zur privaten und möglichst aktienbasierten Rente seinen ehemaligen Kumpanen neue Geschäfte verschaffen. So nicht!



Lasst uns in der IG Metall für eine Stärkung der gesetzlichen Rente und für ein höheres Rentenniveau eintreten!