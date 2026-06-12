Hagen: Neue Spiele auf dem Kindercamp der Rotfüchse

Die Hagener Rotfüchse sollen neue Spiele für das Camp ausprobieren und vorschlagen. Bei ihrem wöchentlichen Treff am 10. Juni haben sie sechs Spiele getestet, zum Beispiel „Personen raten mit dem Kochlöffel".



Auf dem Spielplatz haben immer mehr Kinder mitgemacht und bewertet: War das Spiel spaßig, hat es besondere Geschicklichkeit erfordert, kam es für das Gewinnen auf das Zusammenhalten an etc?



Besonders viele Punkte bekam das Nachlaufspiel „Die Kuh gibt Milch". Die Rotfüchse schicken ihre Spiel-Ideen an die Rotfuchs-Leitung. Aber es wird noch nichts verraten. Was bereiten Rotfüchse an anderen Orten vor?

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