Israel
Haifa: Demo gegen 59 Jahre Besatzung
Am 4. Juni organisierten die Initiative der jüdisch-arabischen Gruppe „Partnerschaft für Frieden“ sowie Dutzende weiterer Organisationen und Parteien in Haifa eine Demonstration anlässlich des 59. Jahrestags des israelischen Sechstagekriegs. Die Organisatoren nannten das „sechs Jahrzehnte der Besatzung und der anhaltenden Unterdrückung des palästinensischen Volkes“ und forderten einen unabhängigen palästinensischen Staat. Die Demonstranten waren in Dutzenden von vorab organisierten Bussen in die Stadt angereist. Die Organisatoren erklärten, der jährliche Protest sei „ein Aufschrei und ein klares Bekenntnis gegen die Besatzung und ihre Verbrechen, insbesondere im vergangenen Jahr. Die Besatzung muss mitsamt all ihren grausamen Verbrechen – Massentötungen, Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen, Folter und willkürlichen Verhaftungen – beseitigt werden; Verbrechen, die unter der Regierung Netanjahu/Ben-Gvir ein beispielloses Ausmaß angenommen haben.“ Ein Demonstrant, der eine Palästinaflagge schwenkte, wurde festgenommen.