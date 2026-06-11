IG-Metall-Senioren übergeben Unterschriften an NRW-Ministerpräsident Wüst

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als IG-Metall-Senioren und -Seniorinnen haben uns in der Vergangenheit aktiv an der NRW‑Unterschriftenaktion für ein AfD‑Verbot beteiligt. Die über 10.000 Unterschriften sollen nun am 18. Juni öffentlichkeitswirksam dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst übergeben werden.

Dazu der Aufruf: "Kommt am 18. Juni zum Landtag Nordrhein-Westfalen: 113.383 Unterschriften in vier Monaten. Das ist unser gemeinsamer Erfolg! Schon weit vor unserem selbstgesteckten Zeitpunkt, bis zu den Sommerferien 100.000 Unterschriften zu sammeln, haben wir nicht nur unser Ziel von 100.000 Unterschriften erreicht, sondern auch übertroffen. 113.383 Menschen (Stand: 8. Juni 2026) unterstützen unser Anliegen!" Parallel dazu findet eine große Kundgebung statt.