Mexiko
Indigene wehren sich gegen Ammoniakfabrik
Umwelt- und Landrechtsaktivisten haben am 4. Juni vor der deutschen Botschaft in Mexiko gegen den Bau einer Ammoniakfabrik demonstriert. Das deutsche Unternehmen Proman mit Hauptsitz in der Schweiz baut das Chemiewerk mit seiner Tochterfirma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) in der Bucht von Ohuira in Topolobampo, mitten auf indigenem Territorium im nördlichen Bundesstaat Sinaloa. Das Ökologie-Kollektiv "Hier nicht!" (Colectivo ecológico "¡Aquí no!") organisierte den Protest vor der Botschaft, nachdem letzte Woche ein erster von mehreren großen Stahlreaktoren auf den Bauplatz transportiert wurde. Seit vergangenem Wochenende verhindert die indigene Bevölkerung der Yoreme und die Fischer von Topolobampo den Weitertransport dieser Reaktoren mit Blockaden. Die Bucht von Ohuira ist ein durch die internationale Ramsar-Konvention geschütztes Feuchtgebiet. Auch in mehreren Städten von Sinaloa gab es diese Woche lautstarke Proteste gegen die als gefährlich eingeschätzte petrochemische Industrie.