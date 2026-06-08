Indigene wehren sich gegen Ammoniakfabrik

Viele Jugendliche haben tolle künstlerische Fähigkeiten! Gehörst du auch dazu? Male oder gestalte ein Bild in DIN A4 oder DIN A3 zur neu entstandenen Sozialistischen Jugendbewegung und schicke es an magazin@rebell.info

Damit wir es verwenden können, muss es uns spätestens am 22. Juni vorliegen. Vielen Dank und frohes Schaffen, Eure REBELL-Magazin-Redaktion