Internationalismus Live: Ein Kontinent in Aufruhr – Reisebericht aus Lateinamerika

Was riet Che Guevara den Revolutionären in anderen Ländern Lateinamerikas für ihren Befreiungskampf? Das und vieles Interessantes mehr erfahrt ihr an diesem Nachmittag in dem Reisebericht einer Delegation, die mit der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, im vergangenen Jahr durch Peru, Argentinien, Uruguay, Brasilien und Mexiko gereist war.



Der Bericht wird begleitet von lateinamerikanischer Musik des Gesangduos Compañeras und lateinamerikanischen Spezialitäten.

Die Matinee findet am Sonntag, 12. Juli 2026, 11 Uhr, im ABZ-Süd, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim, statt. Der Eintrittspreis beträgt 6/4 Euro.