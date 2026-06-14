Eilmeldung
Internationalismus-Live-Veranstaltung morgen, 15. Juni
Kurzfristig lädt die MLPD zu einer Internationalismus-Live-Veranstaltung am morgigen Montag, 15. Juni, in die Horster Mitte in Gelsenkirchen ein:
Von der Roten Fahne Redaktion
Der Titel der Veranstaltung lautet: „Ein weltweiter vorrevolutionärer Gärungsprozess – aus erster Hand berichten und diskutieren Repräsentanten der internationalen revolutionären Bewegung aus vier Kontinenten“.
Wann und wo?
Die Veranstaltung findet im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst, statt. Der Beginn ist um 18.30 Uhr, der Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Bitte weitersagen!