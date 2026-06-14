Internationalismus-Live-Veranstaltung morgen, 15. Juni

Der Titel der Veranstaltung lautet: „Ein weltweiter vorrevolutionärer Gärungsprozess – aus erster Hand berichten und diskutieren Repräsentanten der internationalen revolutionären Bewegung aus vier Kontinenten“.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst, statt. Der Beginn ist um 18.30 Uhr, der Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.



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