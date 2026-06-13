Indonesien
Jakarta: Studenten protestieren gegen Prabowo-Politik
Nachdem Präsident Prabowo diese Woche die Benzinpreise erhöht hat, entwickeln sich in Jakarta Straßenproteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und die Ausgabenpolitik der Regierung überhaupt. Hunderte Polizisten versuchten am Freitag, demonstrierende Studentinnen und Studenten vom Zentrum in Jakarta abzuhalten. Es kam zu Handgemengen, als einige Demonstranten versuchten, die Polizeiketten und Metallbarrikaden zu durchbrechen, die ihnen den Weg versperrten. Die Studenten haben fünf Forderungen aufgestellt: unter anderem den Stopp von Prabowos Vorzeigeprogrammen für kostenlose Mahlzeiten, die Senkung der Preise für Kraftstoff und Grundnahrungsmittel, den Verzicht auf „verschwenderische“ Ausgaben und dass das Militär sich aus dem zivilen Leben raushält. Das Programm mit kostenlosen Mahlzeiten für Kinder gilt als ineffektiv und teuer, vor allem seit tausende Kinder Lebensmittelvergiftungen erlitten