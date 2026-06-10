Jean Ziegler ist tot

Das Internationalistische Bündnis, die MLPD und der Verlag Neuer Weg pflegten mit ihm über Jahrzehnte eine respektvolle freundschaftliche Beziehung.

Ein Artikel im Rote-Fahne-Magazin Ende 2025 würdigte sein letztes Buch: „Trotz alledem – warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“.

Wir werden in Kürze einen Nachruf auf Jean Ziegler veröffentlichen.