Genf
Jean Ziegler ist tot
Im Alter von 92 Jahren ist heute der große fortschrittliche Soziologe und Kämpfer für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung Jean Ziegler gestorben.
Genf
Das Internationalistische Bündnis, die MLPD und der Verlag Neuer Weg pflegten mit ihm über Jahrzehnte eine respektvolle freundschaftliche Beziehung.
Ein Artikel im Rote-Fahne-Magazin Ende 2025 würdigte sein letztes Buch: „Trotz alledem – warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“.
Wir werden in Kürze einen Nachruf auf Jean Ziegler veröffentlichen.