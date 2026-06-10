Kampf für Arbeiterrechte in Kamerun

Diese sind dringend nötig, um die kämpferische Bewegung der Arbeiter, der Frauen, der Bäuerinnen und Bauern, der Studierenden, Lehrerinnen, Ingenieure und Handwerkerinnen zu unterstützen. Mutig kämpfen sie für Freiheit und Demokratie.

Frankreich ist noch immer der dominierende Imperialist und seit der Unabhängigkeit 1960 präsent. Doch China gibt Kredite, ohne dass Menschenrechte eingehalten werden müssen. Entsprechend sind die Bedingungen auf chinesisch betriebenen Baustellen und in Betrieben: Im Goldbergbau wird verlangt, dass die Arbeiter in kurzer Hose kommen, damit sie keine Goldstücke in ihrer Kleidung versteckt haben können. Gründlich durchsucht werden sie trotzdem, bis in den After hinein! In der Plastik- und Perückenproduktion wird zwölf Stunden gearbeitet ohne Recht auf Toilettengang oder Wasser, nur eine Stunde Pause. Jeden Tag werden diejenigen eingesetzt, die als erstes morgens vor der Fabrik stehen. So müssen die Firmen keine Beiträge zur Kranken- und Unfallversicherung zahlen

Dagegen kann man nur organisiert vorgehen! Für ihren Kampf brauchen sie 8000 Euro für ein „Auto für die Demokratie“.

„Die Spendensammlung dient

dem Kauf des Fahrzeugs, der Zulassung und der Versicherung.

der Aufnahme des täglichen kommerziellen Betriebs.

der Organisation regionaler politischer Rundreisen.

der Mobilität für Aktivitäten.

dem Beitritt und der aktiven Mitarbeit in der Gewerkschaft des Verkehrssektors.“ (aus dem Aufruf)

Sammelt unter Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Verwandten!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: ein Auto für die Demokratie

Hoch die internationale Solidarität!