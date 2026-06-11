Pakistan
Kaschmir: Streik gegen staatliche Repression
Im pakistanisch verwalteten Jammu und Kaschmir kam am Dienstag das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen. Die Bevölkerung protestiert mit einem Generalstreik gegen das gewaltsame und massive Vorgehen der Behörden einschließlich der Abschaltung des Internets, willkürlicher Massenfestnahmen und tödlicher Gewaltanwendung gegen die Einwohner. Die Straßen in Muzaffarabad, der größten Stadt von Azad-Kaschmir mit 550.000 Einwohnern, waren völlig menschenleer und wie ausgestorben. Die pakistanische Regierung hatte das Bürgerbündnis Joint Awami Action Committee (JAAC) kürzlich verboten, nachdem dieses Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten organisiert hatte.