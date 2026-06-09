Deutschland/Frankreich
Kein neuer Kampfjet - Milliardenschweres EU-Rüstungsprojekt gescheitert
Das seit 2017 betriebene gemeinsame Rüstungsprojekt von Deutschland, Frankreich und Spanien Future Combat Air System (FCAS) ist gescheitert. Herz des Projekts war ein neues Kampfflugzeug, mit dessen Entwicklung Dassault Aviation aus Frankreich und Airbus aus Deutschland beauftragt waren. Nachdem Milliarden in die Kassen der beteiligten Konzerne geflossen sind, ist das Projekt an den konkurrierenden Interessen der Konzerne gescheitert – ein Beispiel dafür, dass die Widersprüche zwischen den Monopolen teilweise ihre eigenen Interessen untergraben.