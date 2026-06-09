Götterdämmerung über der "neuen Weltordnung"
Literaturtipp: Zum Verkauf auf Demos gegen die "Gesundheitsreform" ...
... und andere Aktionen gegen die Angriffe auf unsere sozialen Errungenschaften.
Im Buch "Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'" ist ab Seite 302 ein Kapitel „Umfassende Privatisierung staatlicher Betriebe und Einrichtungen“, wo auch die Privatisierung im Gesundheitswesen behandelt wird.
Es ist also nicht die Unfähigkeit o.ä . der (aktuellen bürgerlichen) Politiker – die natürlich trotzdem volksfeindliche Dienstleister der Monopole sind - sondern die Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion, die zu dieser Entwicklung geführt hat.
Ich würde das Buch gezielt ansprechen, weil das Buch wirklich tief gehend Hintergründe und Zusammenhänge darlegt, und man so gut diese ganze Entwicklung verstehen kann, dass hier insgesamt eine neue Stufe in der Entwicklung des Imperialismus eingeleitet wurde - wichtig für den gemeinsamen Kampf um unsere Zukunft!