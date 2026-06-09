Literaturtipp: Zum Verkauf auf Demos gegen die "Gesundheitsreform" ...

Es ist also nicht die Unfähigkeit o.ä . der (aktuellen bürgerlichen) Politiker – die natürlich trotzdem volksfeindliche Dienstleister der Monopole sind - sondern die Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion, die zu dieser Entwicklung geführt hat.

Ich würde das Buch gezielt ansprechen, weil das Buch wirklich tief gehend Hintergründe und Zusammenhänge darlegt, und man so gut diese ganze Entwicklung verstehen kann, dass hier insgesamt eine neue Stufe in der Entwicklung des Imperialismus eingeleitet wurde - wichtig für den gemeinsamen Kampf um unsere Zukunft!