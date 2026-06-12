"Manifest der Frauen Russlands" entfaltet die Debatte neu

Im Kern des Manifests stehen zehn Positionen: Die Frauen wollen respektiert und nicht länger für ihre Weiblichkeit beleidigt werden. Sie verlangen Gesetze, die vor Häuslicher Gewalt schützen und Unterhaltszahlungen sicherstellen. Aber auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit steht auf ihrer Agenda sowie medizinische Versorgung, die sich an den Bedürfnissen der Frauen orientiert und Hilfe für Frauen bei Geburt und Erziehung. Der Selbst- und Mitbestimmung sind zwei der zehn Punkte gewidmet: Erstens verlangen sie, freie Entscheidungen über ihren Lebensweg treffen zu können, ob sie nun Mütter sein wollen, oder sich ihrem Beruf widmen, und das heißt auch "Ihr Körper gehört ihr." Politisch wollen sie nicht von Männern über das Schicksal der Frauen bestimmen lassen: "Entscheidungen, die uns betreffen, werden mit uns getroffen." Alten Frauen müsse ein Leben in Würde ermöglicht werden, die Pension sei kein Almosen. Zuletzt betonen sie die Vielfalt der Schicksale und Lebenswege: "Ein anderes Schicksal ist normal", ob es sich nun um eine Hausfrau mit fünf Kindern, eine Wissenschaftlerin, eine Gläubige oder Ungläubige handele - jede verdiene den gleichen Respekt.

Sexistische Hetze gegen das Manifest: "Häusliche Gewalt" - Ablenkung vom Krieg?!

Potenzial für mehr

Man muss positiv bemerken, dass die Initiatoren von vorneherein auf die aktive Mitwirkung der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner setzten - zu jeder der 10 Positionen können sie Vorschläge machen und diskutieren. Das kann weit über das hinaus gehen, was die Initiatoren wahrscheinlich vorhatten. Obwohl diese Kampagne von einer liberalen Partei ausgeht, hat sie ein gewisses Potenzial. Sie schafft Raum für eine Debatte, die viele Russinnen und Russen dringend führen wollen - die Frage wird sein, ob es den "Neuen Leuten" dann gelingt, die Geister, die sie riefen, unter Kontrolle zu behalten und in system-konformen Bahnen zu halten.