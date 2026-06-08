Nahostkrieg eskaliert - Netanjahu widersetzt sich Trump

Der Krieg eskalierte gestern Abend binnen weniger Stunden erneut. Zuerst griff Israel südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Der iranische Vergeltungsschlag erfolgte prompt: Erstmals seit zwei Monaten feuerte der Iran wieder zahlreiche Raketen auf israelische Ziele ab. Laut israelischem Militär wurde der Angriff abgewehrt. Was die israelische Armee nicht daran hinderte, umgehend iranische Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen sowie Infrastruktureinrichtungen anzugreifen. Die Region ist ein Pulverfass. Selbst Ansagen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Netanjahu, doch bitte den Iran nicht wieder anzugreifen, ignorierte dieser.

In Teheran waren Explosionen zu hören. Wohngebiete seien angeblich nicht getroffen worden. Der israelische Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, teilte auf X mit, der Iran habe elf ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. „Jede dieser Raketen kann ein ganzes Stadtviertel dem Erdboden gleichmachen und Hunderte Menschen töten. Kein Land der Welt, das etwas auf sich hält, würde einen solchen Angriff dulden, und Israel wird das ebenfalls nicht tun.“

Im Rahmen des Bruchs der Waffenruhe durch Israel wurden auch die Grenzübergänge in den Gazastreifen wieder geschlossen. Dies sei eine „Sicherheitsmaßnahme“, hieß es in einer Mitteilung der zuständigen israelischen COGAT-Behörde. Betroffen seien unter anderem der Rafah-Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sowie der Warenübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen. Damit ist der Gazatstreifen wieder von Lebensmittellieferungen abgeschnitten.

In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die iranischen Streitkräfte die Attacke mit „wiederholten Verstößen“ der israelischen Armee gegen die Waffenruhe im Libanon. Die schiitische Miliz und Terrororganisation Hisbollah ist der wichtigste nicht staatliche Verbündete des Iran. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.

US-Präsident Trump hatte Medienberichten zufolge Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu aufgefordert, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten. Trump habe dazu mit Netanjahu telefoniert, berichtete ein Reporter des Nachrichtenportals Axios auf X. Der israelische Sender Kan berichtete ebenfalls, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle.

Trump will mit dem Iran ein Abkommen abschließen: "Was ich dem Iran raten würde: Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht. Kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schließt ein Abkommen“, sagte er laut dem US-Sender Fox News. Bei den Verhandlungen gab es bisher keinen Durchbruch. Es ist absurd, dass Trump sich jetzt als Friedensstifter gebärdet. Er hat zusammen mit dem regionalen Kriegstreiber Israel am 28. Februar den neuerlichen Nahostkrieg entfacht.