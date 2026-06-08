Interview mit Gabi Fechtner jetzt auch in türkischer Sprache

Interview mit Gabi Fechtner jetzt auch in türkischer Sprache

Rote Fahne’nin Mayıs 2026 tarihli Gabi Fechtner ile röportajı

Auf der Webseite der MLPD steht das Rote-Fahne-Interview mit Gabi Fechtner "Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange" jetzt auch auf Türkisch zur Verfügung. Hier der Link: https://www.mlpd.de/tuerkce/2026/devrim-oencesi-bir-mayalanma-suereci-yasaniyor201d