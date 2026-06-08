Sachsenburger Dialog

Vor 93 Jahren fand der erste Lagerappell in einem der ersten Lager der braunen und später schwarzen entmenschlichten Horden der im Januar 1933 an die Macht gekommenen deutschen Faschisten statt. Das Gedenken wurde vom Chor der jüdischen Gemeinde Chemnitz umrahmt.



Berührend war die Verlesung von Briefen und Erinnerungen ehemaliger Gefangener und deren Angehörigen. Anschließend wurden Kränze und Blumengebinde am zentralen Denkmal, das 1968 vom Bildhauer Hanns Diettrich entworfen wurde, niedergelegt.