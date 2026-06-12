Siegerlied des Songcontests der Foxes for Gaza

In der Roten Fahne wurden die verschiedenen Gewinner der Wettbewerbe auf dem Pfingstjugendtreffen bekannt gemacht. Nicht dabei waren die Sieger des Songcontests "Dein Song für Gaza".



Wir sind stolz darauf, dass die Rotfüchse aus Stuttgart als "Foxes for Gaza" den Wettbewerb gewonnen haben. Hier erhaltet ihr den Songtext. Gesungen wird es auf den Hit "Unstoppable" von Sia. Wer will, kann das Lied selbst einüben. Viel Spaß dabei.

Gemeinsam sind wir stark (für Gaza)

Ich seh, diese Welt

ist so verrückt:

Während ich nur eine Blume pflück,

verbrennt woanders ein Urwald

Wenn ich diese Bilder seh,

dann muss ich wein:

Diese Stadt voll von kaputtem Stein

In Gaza kann niemand mehr wohnen.

So kann das nicht weitergehen.

Da schauen wir nicht mehr zu.

Wenn wir zusammen stehen,

Fragen wir nur: Wo bist du?

Wir sind nicht zu bremsen

Wie die Winde um die Welt.

Wir sind nicht zu halten

Wie der Regen, wenn er fällt.

Uns macht keiner klein,

denn wir wachsen jeden Tag.

So retten wir die Welt,

Denn gemeinsam sind wir stark!

Gemeinsam sind wir stark!

gemeinsam sind wir stark!

Wir sind nicht zu bremsen,

denn gemeinsam sind wir stark!



Wenn ich Kinder in Trümmern von Gaza seh,

möchte ich ihre Hand nehmen und den Weg mit ihnen gehn

in Gesundheit und Freiheit.

Ich weiß nicht, wie viele Menschenfeinde da sind.

Ich weiß nur, dass wir viele Freunde sind.

Und alle sehr brauchen.



So kann das nicht weitergehen.

Da schauen wir nicht mehr zu.

Wenn wir zusammen stehen,

Fragen wir nur: Wo bist du?

Wir sind nicht zu bremsen

Wie die Winde um die Welt.

Wir sind nicht zu halten-

Wie der Regen, wenn er fällt.

Uns macht keiner klein,

denn wir wachsen jeden Tag.

So retten wir die Welt,

Denn gemeinsam sind wir stark!