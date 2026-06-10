Sofortige Wiedereinstellung des gekündigten italienischen Hafenarbeiters Ciccio Collina!

Unsere Mitgliedsorganisation Si Cobas aus Italien und der Internationale Hafenarbeitererfahrungsaustausch informieren über den Vorgang und schreiben: „Im Hafen von Salerno entlässt Logiport Spa Ciccio Collina, Vertreter von SI Cobas wegen 'Verletzung der unternehmenspolitischen Vertraulichkeitspflicht', weil er sich für Arbeitssicherheit eingesetzt hat!“

Ciccio ist seit Jahren als SI-Cobas-Mitarbeiter am Terminal der Grimaldi-Gruppe tätig, seit Jahrzehnten ein Frontkämpfer für die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte im Hafen von Salerno und seit zwei Jahren ein Frontkämpfer bei Streiks und Solidaritätsaktionen gegen den Völkermord am palästinensischen Volk und gegen den Waffenhandel mit Israel über den Hafen von Salerno.

Seine gewerkschaftliche und mutige Arbeit ist Vorbild und Unterstützung für alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Europa. Betriebsräte sollen immer Vertraulichkeit wahren, wenn es um Angriffe auf die Beschäftigten geht. Ciccio hat dieses üble Spiel nicht mitgemacht und im konkreten Fall, der zum Vorwand für seine Entlassung wurde, einen Kollegen gegen den Druck des Unternehmens Logiport verteidigt. Es gab über einen langen Zeitraum diverse Beschwerden von Kollegen über Verstöße gegen die Arbeitssicherheit, tausende Arbeitsunfälle und auch Todesfälle. Dafür, dass er konsequent dagegen angegangen ist, gebührt ihm und anderen Kollegen Respekt.

Wir akzeptieren nicht, dass ein Kollege, der unbestechlich an der Seite der Kollegen steht, diszipliniert wird, nur damit Logiport und Grimaldi weiter ihre unmenschlichen Arbeitsbedingungen mit zig Toten fortführen können. Wir sind solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen von SI Cobas und den Beschäftigten bei Logiport Spa; auch mit den Kollegen, die einen zweistündigen Solidaritätsstreik durchgeführt haben.