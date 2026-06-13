Solidarität mit Ciccio Collina!

Wir vom Internationalen Wochentreffen der MLPD Saarbrücken haben von Deiner Entlassung gehört und protestieren dagegen!

Wir schätzen Deine Arbeit und freuen uns, wenn die Arbeiter international zusammen kämpfen, wie am 6. Februar 2026 bei Eurem Hafenarbeiterstreik.

Menschen wie Du sind Vorbilder für uns alle. Wir fordern: Sofortige Wiedereinstellung von Ciccio!