MLPD Saarbrücken
Solidarität mit Ciccio Collina!
Das Internationale Wochentreffen der MLPD Saarbrücken erklärt sich solidarisch mit dem gekündigten Hafenarbeiter und Mitglied von SI Cobas, Ciccio Collina, und fordert Logiport S.p.A. im Hafen von Salerno auf, ihn sofort wieder einzustellen¹. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben an Ciccio Collina:
Korrespondenz
Wir vom Internationalen Wochentreffen der MLPD Saarbrücken haben von Deiner Entlassung gehört und protestieren dagegen!
Wir schätzen Deine Arbeit und freuen uns, wenn die Arbeiter international zusammen kämpfen, wie am 6. Februar 2026 bei Eurem Hafenarbeiterstreik.
Menschen wie Du sind Vorbilder für uns alle. Wir fordern: Sofortige Wiedereinstellung von Ciccio!