Spreeaktionstag am 13. Juni im Treptower Park

Der Spree droht in den nächsten Jahren ein massiver Wasserverlust. Mit dem Kohleausstieg fällt die künstliche Speisung durch abgepumptes Grundwasser aus den Tagebauen weg. Zugleich sollen die riesigen Tagebaugruben mit Spreewasser gefüllt werden – Wasser, das anschließend zu großen Teilen verdunsten wird. Forschende prognostizieren der Spree dann in heißen Sommermonaten sogar eine teilweise Austrocknung. Weniger Wasser beeinträchtigt auch die Wasserqualität. Dabei bezieht Berlin fast zwei Drittel seines Trinkwassers aus der Spree. Während Haushalte zum Wassersparen aufgerufen werden, verbrauchen und verschmutzen Großkonzerne weiter Millionen Kubikmeter Wasser.

"Wir leben an der Spree. Einfach gesagt: Wir trinken aus der Spree. Wenn ich höre, dass die Spree in Zukunft zeitweise austrocknen könnte, macht mir das Sorgen. Aber wir glauben an Veränderung. Es ist Zeit, auf die Spree-Problematik aufmerksam zu machen!", sagt Caro Weber, Sprecherin für die Initiative "Save Our Spree".