Start der Mütterkarawane für Frieden und Frauenrechte

Die einwöchige Tour über Mannheim, Darmstadt, Kassel/Göttingen, Jena, Leipzig und Neuruppin nach Berlin ist eine Initiative der Bewegung „Familien für den Frieden“. Sie versteht sich als eine Karawane für den Frieden, für Menschlichkeit und für Frauenrechte unter dem Motto „Frau – Leben – Freiheit“ (Jin – Jiyan – Azadi).



Die „Familien für den Frieden“ wurden von Eltern einiger junger Rojava-Aktivistinnen und Aktivisten gegründet. Sie führen Veranstaltungen über Rojava durch und beteiligen sich aktiv am Friedenskampf. Beim Start in Heilbronn gab es eine Vorstellung der Karawane, Tanz und tolle Musikbeiträge. Der Frauenverband Courage nutzte sein Grußwort für den Aufruf zur Solidarität mit Eva-Maria Michelmann und Ahmed Polat. Wir trafen einige Aktivistinnen und Aktivisten aus der Solidarität mit dem kurdischen Freiheitskampf, aber auch aus der Palästina-Solidarität wieder.

Die Mütterkarawane ist offen für die Teilnahme von Frauen und Männern. Sie schreibt: „Lasst uns gemeinsam protestieren, einen Tee trinken, diskutieren, uns solidarisieren, eine Wegstrecke gemeinsam gehen.“

Nähere Infos findet man hier



