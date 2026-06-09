Iran
Studentenproteste in zahlreichen Städten
Studentenproteste im Iran weiten sich aus. Am 6. Juni veranstalteten Studierende in mindestens 15 Städten Demonstrationen aus Protest gegen die Bildungspolitik, Ungleichheit sowie Entscheidungen, die ohne Beteiligung von Schülern, Studierenden oder Lehrkräften „von oben“ getroffen wurden. Zu diesen Städten gehörten unter anderem Teheran, Isfahan, Karaj, Chorramabad, Arak, Schiras, Kermanschah, Täbris, Maschhad, Birdschand, Ghom, Sari, Bodschnurd, Kerman und Yasudsch. Bereits in den Tagen zuvor hatte es in einigen dieser Städte sowie in Hamadan, Rascht und Chorramabad Studentenproteste gegeben. Viele Familien der Studierenden haben sich diesen Protesten angeschlossen und sie unterstützt.