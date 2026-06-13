Stuttgart 21 erneut gescheitert: Eröffnung Ende 2031

Jetzt also die Bankrotterklärung: Eröffnung frühestens Ende 2031! Weitere fünf Jahre Fernwanderweg, Baustellen – und Verkehrschaos, weitere Jahre Milliarden Fehlinvestitionen wie in zusätzliche 24 km Tunnel. „Rechnet man die Folgeprojekte dazu, kommt man auf rund 25 Milliarden Euro“, so die SWR-Doku vom 11.06.2026. Damit hätte in ganz Baden-Württemberg der Bahnverkehr modernisiert und elektrifiziert werden können. Damit hätte man 20 Jahre lang kostenlosen Nahverkehr in Bus- und Bahn im Ländle haben können.

Was ist das für ein System, in dem solch eine ungeheure Verschwendung von Ressourcen ohne Nutzen für die Allgemeinheit herauskommt, wo die Verkehrspolitik von den Autokonzernen beherrscht wird und die lebenswichtige Infrastruktur Bahn in einen katastrophalen Zustand getrieben wurde? Ein System, für das im Größenwahn ein Immobilien- und Prestigeprojekt mit Lügen, Betrug, Trickserei und Gewalt gegen jede Vernunft und Kritik immer noch weiter durchgedrückt wird? Für die Ex-Kanzlerin Angela Merkel sollte Stuttgart 21 die Zukunftsfähigkeit Deutschlands beweisen, gegen Zweifel an die Zukunftsfähigkeit des kapitalistische Systems.

Und nun das Desaster. Das zeigt auch die Krise der Ingenieurwissenschaften. Unter der Prämisse des Profits und dem Druck des drohenden Prestigeverlusts geht die Beherrschung der ungeheuren Komplexität eines solchen Vorhabens verloren. In einem sozialistischen System kann eine umweltgerechte Mobilität für Menschen und Waren ganz anders allseitig geplant werden. Alles Wissen der Ingenieure, die Erfahrungen der Arbeiter und aller Fortschritt der Technik kann zum Nutzen von Mensch und Natur zum Zuge kommen. Gerade hier kann die Überlegenheit einer planmäßigen Wirtschaft ausgespielt werden.

Wie geht es im Widerstand weiter? Die „europäischen Fernwanderwege“, größter Ärger, die die Pendler zum täglichen Spurt zu den Zügen zwingen, müssen sofort geändert werden. Im Aktionsbündnis wird ausgearbeitet, wie man direkt zu den bestehenden Bahnsteigen gelangen kann. Weiter kämpfen wir darum, dass der Kopfbahnhof mit seine 16 Gleisen dauerhaft erhalten bleibt und gründlich saniert wird, ohne, mit oder mit Halb-Betrieb von S 21. Nur so kann ein künftig verdoppelter Bahnverkehr den Umstieg vom Auto bewirken. Den braucht es im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Dabei vergessen wir auch die Forderung nach Nulltarif nicht.

Hier gibt es eine Beschreibung der Fernwanderwege am Stuttgarter Hauptbahnhof.