Gelsenkirchen: Summer-Special-Angebote im Schacht 3

Gelsenkirchen: Summer-Special-Angebote im Schacht 3

Unterwegs mit dem Rad im Ruhrgebiet

Das Team des Gästehauses Schacht 3 in Gelsenkirchen legt ein attraktives Summer-Special-Angebot vor.

Gästehaus Schacht 3, Gelsenkirchen
Unterwegs mit dem Rad im Ruhrgebiet
Immer einen Radausflug wert: Das Industriedenkmal Zeche Zollverein, zwischen Essen-Katernberg und Essen-Stoppenberg gelegen, ist nicht weit von Schacht 3 entfernt. (foto: Nordenfan (CC BY-SA 3.0))

Das Revier mit dem Rad entdecken: 1200 Kilometer Radwegenetz entlang der Bahntrassen, vorbei an beeindruckenden Industriedenkmälern, idyllische Kanalwege im grünen ländlichen Ruhrgebiet.

 

Übernachten Sie im Gästehaus Schacht 3 in Gelsenkirchen – ein idealer Ausgangsort für Radtouren. Ihre Fahrräder können sie sicher in unserer Fahrradgarage aufbewahren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und begrüßen Sie mit einem „Radlergetränk“.

  • Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen: 90 Euro.
  • Zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen: 160 Euro.
  • Drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im DZ: 240 Euro.
  • Fünf Übernachtungen mit Frühstück im DZ: 300 Euro.
  • Abends Chillen und Grillen im Garten mit unserem Tisch-Grillangebot
  • Genießen Sie unsere Ruhrpottplatte oder unsere Tisch-Grillangebote ab 12 Euro.
  • Selbstverpflegung ist möglich.

 

Kinder bis drei Jahre sind kostenfrei. Kinder von vier bis zwölf Jahren erhalten Ermäßigung.

 

Anfragen und Buchungen an Schacht3, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, 0209 57975, info@schacht3.info.

 

Hier geht es zur Homepage von Schacht 3