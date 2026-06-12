Gelsenkirchen: Summer-Special-Angebote im Schacht 3
Unterwegs mit dem Rad im Ruhrgebiet
Das Team des Gästehauses Schacht 3 in Gelsenkirchen legt ein attraktives Summer-Special-Angebot vor.
Gästehaus Schacht 3, Gelsenkirchen
Das Revier mit dem Rad entdecken: 1200 Kilometer Radwegenetz entlang der Bahntrassen, vorbei an beeindruckenden Industriedenkmälern, idyllische Kanalwege im grünen ländlichen Ruhrgebiet.
Übernachten Sie im Gästehaus Schacht 3 in Gelsenkirchen – ein idealer Ausgangsort für Radtouren. Ihre Fahrräder können sie sicher in unserer Fahrradgarage aufbewahren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und begrüßen Sie mit einem „Radlergetränk“.
- Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen: 90 Euro.
- Zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen: 160 Euro.
- Drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im DZ: 240 Euro.
- Fünf Übernachtungen mit Frühstück im DZ: 300 Euro.
- Abends Chillen und Grillen im Garten mit unserem Tisch-Grillangebot
- Genießen Sie unsere Ruhrpottplatte oder unsere Tisch-Grillangebote ab 12 Euro.
- Selbstverpflegung ist möglich.
Kinder bis drei Jahre sind kostenfrei. Kinder von vier bis zwölf Jahren erhalten Ermäßigung.
Anfragen und Buchungen an Schacht3, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, 0209 57975, info@schacht3.info.