Unterwegs mit dem Rad im Ruhrgebiet

Das Revier mit dem Rad entdecken: 1200 Kilometer Radwegenetz entlang der Bahntrassen, vorbei an beeindruckenden Industriedenkmälern, idyllische Kanalwege im grünen ländlichen Ruhrgebiet.

Übernachten Sie im Gästehaus Schacht 3 in Gelsenkirchen – ein idealer Ausgangsort für Radtouren. Ihre Fahrräder können sie sicher in unserer Fahrradgarage aufbewahren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und begrüßen Sie mit einem „Radlergetränk“.

Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen: 90 Euro.

Zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen: 160 Euro.

Drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im DZ: 240 Euro.

Fünf Übernachtungen mit Frühstück im DZ: 300 Euro.

Abends Chillen und Grillen im Garten mit unserem Tisch-Grillangebot

Genießen Sie unsere Ruhrpottplatte oder unsere Tisch-Grillangebote ab 12 Euro.

Selbstverpflegung ist möglich.

Kinder bis drei Jahre sind kostenfrei. Kinder von vier bis zwölf Jahren erhalten Ermäßigung.

Anfragen und Buchungen an Schacht3, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, 0209 57975, info@schacht3.info.

Hier geht es zur Homepage von Schacht 3