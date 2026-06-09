Vorsicht Falle! Neuauflage der faschistischen Querfrontpolitik

Wer es noch nicht wusste oder nicht glaubte: Die "Querfrontpolitik" ist und bleibt eine faschistische Taktik und Methode. In ihrer vierseitigen Hochglanzbroschüre (Geld spielt offenbar keine Rolle!) machen sie natürlich nicht das Finanzmonopolkapital zum Gegner, sondern hetzen gegen Migranten, Asylsuchende und „linksextremistisch unterwanderte Programme gegen Rechts“.

Es ist eine wichtige Aufgabe aller Antifaschisten, gerade in Dresden, die Heimtücke und Demagogie hinter dieser "Querfrontpolitik" zu entlarven. Keinen Fußbreit und keine Zusammenarbeit mit alten und modernen Faschisten! Für die Stärkung der antifaschistischen Einheitsfront!