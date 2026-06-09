Antifaschistischer Kampf
Vorsicht Falle! Neuauflage der faschistischen Querfrontpolitik
In ihrer ersten Ausgabe der Zeitung „Freie Sachsen für die Stadt Dresden“ bejubeln die Neofaschisten in einem Artikel mit der Überschrift „Der Dresdner Montagsprotest – eine Querfront des Widerstandes“ die schon in den 1930er-Jahren von den Hitler-Faschisten entwickelte "Querfrontpolitik" - in offener Form!
Wer es noch nicht wusste oder nicht glaubte: Die "Querfrontpolitik" ist und bleibt eine faschistische Taktik und Methode. In ihrer vierseitigen Hochglanzbroschüre (Geld spielt offenbar keine Rolle!) machen sie natürlich nicht das Finanzmonopolkapital zum Gegner, sondern hetzen gegen Migranten, Asylsuchende und „linksextremistisch unterwanderte Programme gegen Rechts“.
Es ist eine wichtige Aufgabe aller Antifaschisten, gerade in Dresden, die Heimtücke und Demagogie hinter dieser "Querfrontpolitik" zu entlarven. Keinen Fußbreit und keine Zusammenarbeit mit alten und modernen Faschisten! Für die Stärkung der antifaschistischen Einheitsfront!