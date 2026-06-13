WDR berichtet über Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad

Im Aztekenstadion lief bereits die offizielle Eröffnungsfeier der 23. Fußball-Weltmeisterschaft, während vor der Arena Polizei gegen Demonstranten vorging. Die Demonstranten forderten Gerechtigkeit für in Mexiko vermisste Menschen. Auch die seit Tagen in der Hauptstadt demonstrierenden Lehrer waren bei den Protesten wieder dabei. Sophia Cai, Reporterin beim Axel Springer Global Reporters Network, berichtet: "Ich habe mit einer Demonstrantin gesprochen, die mir gesagt hat, dass die Familien von vermissten Personen bei der Suche allein gelassen werden. Ohne die Unterstützung der mexikanischen Regierung. Das Ganze steht im krassen Kontrast dazu, was im Stadion passierte, wo die Welt Mexiko gegen Südafrika spielen sah. Das ist nur der erste von 39 Tagen bei der WM.“