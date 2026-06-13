Wir brauchen jetzt Abhilfe!

Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verändern, dann können Ola (Ola Källenius, Mercedes-Chef, Anm. d. RF-Red.) und sein Vorstand bisherige Vereinbarungen ... aufkündigen. Das gilt auch für uns. Die Preisexplosion im Zuge des Iran-Kriegs (nicht nur) an den Zapfsäulen ist so eine Zäsur. Es ist überhaupt nicht zu akzeptieren, dass die Leiharbeiter, die nach der ZuSi (Zukunftssicherung, Anm. d. RF-Red.) 2024 eingestellt wurden, bis zu 300 Euro weniger Schichtzulage bekommen.

Auch die Tariflohnerhöhung im April von 3,1 Prozent muss für alle sofort ausbezahlt werden. All das wurde geopfert, weil bis 2035 kein Stammbeschäftigter entlassen werden soll. Aber: Trotzdem werden Arbeitsplätze abgebaut. Unsere Antwort muss sein: Auflösung der ZuSi und Lohnnachschlag für alle von mindestens 500 bis 800 Euro pro Monat!