1. Mai – große Beteiligung in der Türkei, aber 11 Millionen war übertrieben

Ich habe die Teilnehmerzahlen der 1.-Mai-Demonstration 2026 in der Türkei stark übertrieben dargestellt. Drei bürgerlich-liberale Internetseiten haben mich in die Irre geführt. Sie hatten tatsächlich von 11 Millionen Beteiligten geschrieben. Nur eine seriöse linke (reformistische) Zeitung (BirGün) hatte geschrieben, es habe eine „Rekordbeteiligung“ gegeben.

Aufgrund dieser Angaben und der 1.-Mai-Feierlichkeiten in 81 Provinzen und Dutzenden von Bezirken glaubte ich an diese Zahl. Genauer gesagt, ich wollte daran glauben. Denn die Beteiligung war tatsächlich groß, und in einigen Provinzen und Dutzenden von Bezirken, in denen bisher keine Feierlichkeiten stattgefunden hatten, wurden nun welche abgehalten. Die Begeisterung war groß. Einige Zeitungen und progressive Gewerkschaften schrieben von „Hunderttausenden von Teilnehmern“. Aber sie nannten keine genau-en Zahlen.

Ich hätte jedoch gründlicher recherchieren müssen. Durch eine kleinbürgerliche Eile und indem ich meine subjektiven Wünsche für die Realität hielt, habe ich irrtümlich die Leser von Rote Fahne News in die Irre geführt. Ein solcher Fehler ist mir zum ersten Mal passiert. Normalerweise würde ich bei all meinen Recherchen niemals zu einem Ergebnis kommen, ohne die grundlegenden Quellen zu konsultieren.

Ich entschuldige mich bei allen Lesern von Rote Fahne News für diesen Fehler. Ich werde in solchen Angelegenheiten künftig sorgfältiger vorgehen.

Solidarische Grüße, Yusuf Köse