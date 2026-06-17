16. Juni: Wir gedenken! Wir leisten Widerstand! Wir erheben uns! Gemeinsam!

... Diese Botschaft erreichte uns am 50. Jahrestag des Aufstands von Soweto¹ von der Leitung des Smiling Valley Youth Development Center. Es wäre schön, wenn Ihr sie veröffentlichen würdet. Das Jugendzentrum, von dem hier die Rede ist, befindet sich noch im Bau. Es soll im Herbst u. a. mithilfe einer Jugendbrigade des Jugendverbands REBELL fertiggestellt werden.

An die Jugend Südafrikas und an alle Jugendlichen, die Kämpfe ausfechten, die sie sich nie ausgesucht haben:

… Am 16. Juni, gedenken wir der jungen Menschen von 1976, die sich den Kugeln stellten, um für ihr Recht, gehört zu werden, zu lernen und in Würde zu leben, einzutreten. Ihr Mut ist unser Erbe.

Als Leitung des Smiling Valley Youth Development Center stehen wir solidarisch an Eurer Seite.

An alle jungen Menschen in Südafrika:

Dieses Land wurde auf dem Mut der Jugend aufgebaut. Eure Stimme zählt. Eure Träume sind berechtigt. Eure Wut über Ungerechtigkeit ist gerechtfertigt. Wir sehen, wie ihr für Arbeitsplätze, für Bildung und für eine Zukunft kämpft, die unmöglich erscheint. Wir stehen hinter Euch.

An alle Jugendlichen, die geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind:

Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht schuld. Euer Körper und Eure Sicherheit sind Eure Rechte. Wir kämpfen mit Euch und für euch.

An alle, die mit Drogen- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen haben:

Dieser Kampf macht Euch nicht schwach. Sucht ist kein moralisches Versagen. Es ist eine Gesundheitskrise, und ihr verdient Unterstützung, keine Scham. Genesung ist möglich. Wir werden diesen Weg mit Euch gehen.

An junge Menschen, die mit HIV und AIDS leben:

Euer Status bestimmt nicht Euren Wert. Ihr verdient Liebe, medizinische Versorgung, Würde und ein erfülltes Leben. Wir lehnen Stigmatisierung in all ihren Formen ab.

An die LGBTQ+-Community:

Ihr gehört dazu. Ihr werdet genauso geliebt, wie ihr seid. Eure Identität steht nicht zur Debatte. In diesem Zentrum, in dieser Bewegung seid ihr sicher.

An junge Eltern, die mit einer Teenagerschwangerschaft zurechtkommen müssen:

Ihr verdient Unterstützung, keine Verurteilung. Bildung, Kinderbetreuung und Chancen sollten nicht enden, nur weil ihr Eltern geworden seid. Wir setzen uns für euer Recht ein, eure Träume weiterzuverfolgen.

An diejenigen, die von Arbeitslosigkeit niedergedrückt werden:

Das System hat euch im Stich gelassen, nicht umgekehrt. Euer Wert liegt nicht in eurer Gehaltsabrechnung. Wir werden weiter für Qualifikationen, für Chancen und für eine Wirtschaft kämpfen, die euer Potenzial nicht verschwendet.

Am 16. Juni ging es darum, dass junge Menschen sich weigerten, zu schweigen.

Deshalb bekräftigen wir heute erneut: Das Smiling Valley Youth Center NPO wird nicht schweigen, wenn es um geschlechtsspezifische Gewalt geht. Wir werden nicht schweigen, wenn Drogen unsere Gemeinschaften zerstören. Wir werden nicht schweigen, wenn es um HIV-Stigmatisierung, Homophobie oder die Tatsache geht, dass junge Menschen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind.

Der Kampf von 1976 galt der Befreiung. Der Kampf von 2026 gilt dem Überleben in Würde. Wir ehren die Vergangenheit, indem wir in der Gegenwart kämpfen.

Wir sehen Euch. Wir hören Euch. Wir stehen Euch zur Seite.

Amandla an die Jugend. Aluta continua.

In Solidarität,

Die Leitung

Smiling Valley Youth Development Center NPO, Kampf für die Rechte von Jugendlichen und Heranwachsenden in Südafrika.