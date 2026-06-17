Afrika-Abend am Weltflüchtlingstag

Vor 75 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, waren sich die Völker der Erde einig: Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, haben das Recht, Sicherheit und Schutz zu suchen und zu erhalten.

Wir möchten diesen Tag gemeinsam mit Freunden aus Gelsenkirchen und Umgebung und mit Flüchtlingen ehren und feiern. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität von Gelsenkirchen veranstaltet dazu einen Afrika-Abend. Mit afrikanischem Essen, Musik und Tänzen.

Der Afrika-Abend findet am 19. Juni 2026 im Kultursaal Horster Mitte statt.

Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1A um 19 Uhr.

Einladungs- und Programm-Flyer