Aus „Alternativ“ wird „Antifaschistisch“

Am 14. Juni wurde auf einer Mitgliederversammlung von AUF Witten einstimmig beschlossen, das A in unserem Namenskürzel AUF statt wie bisher mit ALTERNATIV künftig mit ANTIFASCHISTISCH auszuschreiben.

Angesichts der wachsenden faschistischen Gefahr in Deutschland, die eng mit der rasanten Entwicklung der AfD verbunden ist, wird anders als zur Zeit unserer Gründung 2003 von vielen Menschen die Bezeichnung Alternativ mit einer dezidiert faschistischen und nationalistischen Richtung gleichgesetzt. Das ist der Verwendung in unserem Namen diametral entgegengesetzt, da wir von Anfang an unsere Kommunalpolitik auf antifaschistischer Grundlage angelegt und verstanden haben.

An unserer Zielsetzung einer kommunalpolitischen Alternative für Menschen, die sich von der herkömmlichen Stellvertreterpolitik nicht vertreten fühlen, hat sich jedoch nichts geändert: UM UNS SELBST MÜSSEN WIR UNS SELBER KÜMMERN! Unsere Stimme gehört uns, auch wenn wir wählen gehen, wir geben sie nicht alle fünf Jahre an Stellvertreter ab!