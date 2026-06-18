Ausstellung "Radikale Hoffnung - Kunst und Arbeitskampf"

Die internationale Gruppenausstellung "Radikale Hoffnung – Kunst und Arbeitskampf" stellt vor, wie Künstlerinnen und Künstler von der Moderne bis in die Gegenwart Arbeitskämpfe thematisieren.



Auch für Gelsenkirchen ganz besonders war Anfang der 1980er-Jahre der erfolgreiche Arbeiterinnenkampf der Heinzefrauen: "Wir wollen gleiche Löhne – Keiner schiebt uns weg!" Er korrespondiert mit dem Kampf um Lohn für Hausarbeit der italienischen Frauen. Natürlich fehlt auch der Streik der Kumpel in 1966 nicht.

Und die Auswirkungen der Arbeiterkämpfe auf die eigene künstlerische Praxis führen dazu, dass Künstlerinnen und Künstler selbst in den Streik treten.

"Die Ausstellung bezieht sich auf das Buch Radical Hope von Jonathan Lear und beschreibt Hoffnung als eine Haltung. Diese verbindet die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung mit Streikenden weltweit.

Mit dabei: Juan Perez Agirregoikoa, Claire Fontaine, Jeremy Deller, Milli Gandini, Nicolas Guagnini, Lee Lozano, Anna Malagrida & Mathieu Pernot, Irene Melix, Gustav Metzger, Malgorzata Mirga-Tas, Jean-Luc Moulene, Mariuccia Secol, Selma Selman, Takis, Nicole Wermers." (aus www.gelsenkirchen.de)



Kunstmuseum Gelsenkirchern

Horster Str. 5-7

45897 Gelsenkirchen

Laufzeit: 13. Juni bis 4. Oktober 2026

Öffnungszeiten: Di. – So 11 Uhr – 18 Uhr

Eintritt frei

Öffentliche Führung: So., 23. August, 15 Uhr