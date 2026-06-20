Rote Fahne Magazin 14/26

Rote Fahne Magazin 14/26

Bitte um Korrespondenzen, Erfahrungen und Überlegungen zum Titelthema

Das nächste Rote-Fahne-Magazin, die Ausgabe 14/26, erscheint am 3. Juli 2026. Das Titelthema wird sein: "Geheimdienstreform auf dem Weg zu Gestapo 2.0". Zur Einstimmung hier ein Video, das Peter Weispfenning aufgenommen hat. Die Redaktion bittet um Berichte und Korrespondenzen, Erfahrungen und Überlegungen zum Thema bis Dienstag, dem 23. Juni 2026 um 10 Uhr. 