Belgien
Brüssel: "Wohlfahrt statt Krieg!"
Unter dem Motto »Welfare, not warfare« (Wohlfahrt statt Krieg) protestierten am Sonntagnachmittag rund 12.000 Menschen in Brüssel gegen die sich immer mehr zuspitzende Kürzungspolitik und gegen die ebenfalls eskalierende Militarisierung in Europa. Organisiert wurde die Demonstration von »Stop Rearm Europe«, einem europaweiten Bündnis von mehr als 800 Organisationen, und der belgischen Kampagne »Stop Militarisation«. Vertreten war ein breites Spektrum, das von Gewerkschaften über feministische Zusammenschlüsse, Aktivisten aus dem Gesundheitswesen sowie der Friedensbewegung bis hin zu Schülern und Studierenden reichte.