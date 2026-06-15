Da stehen wir natürlich nicht hintan. Nach unserem gestrigen Nachruf heute der Buchtipp "Das Gold von Maniema" nochmals ausführlich.

"Das Gold von Maniema" ist der einzige Roman, den Jean Ziegler geschrieben hat. Seine anderen Werke sind politische Sachbücher. Politisch ist der Roman "Das Gold von Maniema" natürlich auch. Herausgegeben hat ihn der Verlag Neuer Weg.

Am Morgen nach der Ermordung von Patrice Lumumba bricht die Apokalypse über den Kongo herein. An den Hängen der Vulkane und an den Ufern der großen Seen, in den Savannen, Dschungeln und Sümpfen erheben sich die Völker, attackieren die von den weißen Söldnern Oberst Cermiers unterstützte Obrigkeit und bedrohen die Minen von Maniema, wo die phantastischsten Gold-, Diamanten- und Uranschätze der Welt liegen.

Zwei Männer geben diesen chaotischen Rebellionen Einheit, Ziel und Kraft und schmieden zutiefst verfeindete Stämme zu einer Armee zusammen. Die widersprüchlichsten Leidenschaften – Aufopferung, Liebe, Hass und unbändige Hoffnung – beseelen die Frauen und Männer der Rebellenarmee. Aber zwischen dem bewaffneten Gewerkschafter und Humanisten Thomas Lusangi und dem dogmatischen Revolutionär Malcolm Santos aus der Karibik, die zusammen kämpfen, jedoch nicht mit denselben Mitteln und nicht für dasselbe Ziel, erfolgt der Bruch, der die Niederlage des Aufstandes besiegelt.

Niemand kann die Tragödie aufhalten. Am allerwenigsten Isabel, die Thomas liebt und von Santos des Verrats verdächtigt wird ...

253 Seiten

Preis: Nur 10,95 Euro

ISBN: 978-3-88021-378-4

2 Euro je Buch gehen an die Kongo-Solidarität von Solidarität International für das Ngenyi-Volksbildungszentrum

E-Book: 8,49 Euro

ISBN: 9-783-88021-448-4

Bestellung: Am besten bei der örtlichen People-to-People-Agentur oder hier: https://www.people-to-people.de/BUECHER-MEDIEN/BELLETRISTIK/31/DAS-GOLD-VON-MANIEMA

Werbeflyer für das Buch