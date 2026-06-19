Rumänien
Bukarest: Lehrer protestieren gegen Kürzungen
Lehrer aus ganz Rumänien versammelten sich am Mittwoch vor dem Regierungsgebäude in Bukarest, um gegen das neue Gehaltsgesetz zu protestieren. Rund 4000 demonstrierende Lehrerinnen und Lehrer, die aus dem ganzen Land angereist waren, ließen Trillerpfeifen, Vuvuzelas und Megafone ertönen. Einige von ihnen schwenkten blaue Luftballons und hielten gelbe Regenschirme in den Händen – die Farben einer der größten Bildungsgewerkschaften, „Spiru Haret“. „Motivierte Lehrer mit angemessenen Gehältern. Qualitativ hochwertige Bildung“, „Bildung braucht Lösungen, keine Verzögerungen“. „Nach dem neuen Gehaltsgesetz werden die Gehälter von mehr als 44 % der Lehrkräfte und des Bildungspersonals eingefroren oder gekürzt“, erklärte Marius Nistor, Vorsitzender des Gewerkschaftsverbands „Spiru Haret“.