Ca. 120.000 Unterschriften für AfD-Verbot übergeben

Während die Unterschriften persönlich im Landtag an Wüst übergeben wurden, veranstalteten die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Gebäude eine Kundgebung.

Diese Unterschriften wurden innerhalb von nur vier Monaten unter einem breiten Umfeld von mindestens 2000 Aktivistinnen und Aktivisten gesammelt. Der größte Teil davon von den Omas gegen Rechts und mit Unterstützung von Ver.di und Prominenten, wie dem Karnevalswagenbauer Jacques Tilly, der samt seinem bekannten Fisch selber vor Ort war.

Unabhängig vom konkreten Ergebnis, ob der NRW-Landtag ein Prüfverfahren gegen die AfD mitunterstützt, wurde die Bilanz gezogen, dass sich durch die Unterschriftensammlung ein gut organisiertes Netzwerk gebildet hat und dass sich zeigte, dass ein großer Teil der NRW-Bevölkerung für ein Verbot der AfD ist. Darauf lässt sich gegen die gewachsene faschistische Gefahr weiter aufbauen.