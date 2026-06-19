"Der Widerstand der Özşen-Bergarbeiter hat Erfolge gebracht: ‚Wir haben niemandem das Recht unserer Kinder durch die Lappen gehen lassen.‘“

Der Widerstand der Özşen-Bergarbeiter unter dem Dach der Gewerkschaft „Bağımsız Maden-İş“ endete mit einer Einigung mit dem Kapitalisten und den staatlichen Stellen. Die Arbeiter feierten ihren Sieg gemeinsam mit ihren Familien vor dem Bergwerk.



Der Widerstand der Arbeiter des Bergwerks Özşen, das zur Kiremitçiler-Gruppe gehört, gegen ausstehende Löhne und ungerechtfertigte Entlassungen, der seinen Höhepunkt erreichte, als 24 Arbeiter unter Tage in den Hungerstreik traten, endete am Morgen des 27. Tages mit einem Sieg. Nach dem erfolgreichen Ausgang des Widerstands kam es am 16. Juni bei der Feier auf dem Bergwerksgelände zu ausgelassenen Momenten.



Başaran Aksu, Organisationsbeauftragter der Gewerkschaft „Bağımsız Maden-İş“, wandte sich bei der Veranstaltung an die Arbeiter und betonte, dass dieser Sieg nicht nur für die Arbeiter von Özşen, sondern für alle Arbeiter in der ganzen Türkei einen wichtigen Schritt darstelle.



Im Rahmen der erzielten Vereinbarung wurde beschlossen, dass die seit Februar ausstehenden Überstundenzuschläge, die Löhne der Bergleute sowie die anderen ausstehenden monatlichen Lohnforderungen der im Bergwerk festsitzenden Arbeiter vorrangig ausgezahlt werden. Der wichtigste Erfolg in diesem Prozess war jedoch die Beseitigung der unter dem Vorwand des Insolvenzverfahrens geschaffenen Unsicherheit und der willkürlichen Praktiken des Berwerkskapitalisten: Durch einen neuen, unter staatlicher Garantie eingerichteten Mechanismus wurden der Produktions- und Vertriebsprozess im Bergwerk direkt einem gemeinsamen, transparenten Kontrollgremium unterstellt, dem staatliche Behörden, Führungskräfte der Gewerkschaft „Bağımsız Maden-İş“, Arbeitervertreter und Vertreter von Kiremitçiler angehören.



Während sich Kiremitçiler verpflichtete, keine Arbeiter aus gewerkschaftlichen Gründen zu entlassen, wurde beschlossen, dass die Gewerkschaft „Bağımsız Maden-İş“ am Arbeitsplatz ein Vertretungsbüro einrichten darf. Die Vertreter werden nach den am Arbeitsplatz stattfindenden Wahlen in den Kontrollausschuss berufen. Durch diesen Schritt wurde sowohl die faktische gewerkschaftliche Anerkennung erreicht als auch den Arbeitern die Möglichkeit gegeben, direkt über den von ihnen geschaffenen Wert und ihre Rechte mitzubestimmen. Auch der Gouverneur von Edirne unterzeichnete das Protokoll. ...