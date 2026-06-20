Die Bevölkerung von Gaza veranstaltet ihre eigene Weltmeisterschaft

In Schulen der UNRWA, die zu Unterkünften für Vertriebene umfunktioniert wurden, wurde eine besondere Fußballmeisterschaft organisiert. Die Tribünen füllten sich mit Kindern, Frauen und Männern, die gekommen waren, um die Mannschaften anzufeuern. Die Fußballspieler zogen - mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen - ihre Sporttrikots an und kämpften mit Leidenschaft, Respekt und sportlichem Geist.

Das ist nicht nur ein Fußballturnier. Es ist ein Lebensschrei. Es ist eine Botschaft an die Welt, dass die Palästinenser trotz Bomben, Hunger und Vertreibung weiterhin das Leben lieben, träumen und kreativ sind.

Jeden Tag beweisen sie, dass sie ein Volk sind wie alle anderen Völker auch. Ein Volk, das es verdient, frei zu leben, in Würde, Sicherheit und mit Hoffnung auf die Zukunft. Gaza bittet nicht um Mitleid. Es fordert Gerechtigkeit.