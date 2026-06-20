Die Linke hat eine neue Doppelspitze

Jan van Aken hat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert. Schwerdtner erhielt rund 86 Prozent der Stimmen, für Pantisano stimmten 53 Prozent der Delegierten. Er erhielt rund 30 Prozent Nein-Stimmen, 16,4 Prozent der Delegierten enthielten sich. Im Vorfeld war das knappe Ergebnis für Pantisano nicht erwartet worden. Erstmals hat die Linke das Vorgehen Israels im Gaza als Genozid bezeichnet. Morgen geht der Parteitag zu Ende. Rote Fahne News wird berichten.