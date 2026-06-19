KI-Musik
Ehrung der Pariser Commune
Ein Leser aus Truckenthal hat die Möglichkeiten, die KI zum Produzieren von Musik bietet, genutzt. Er hat neben einem Lied für die Kämpferinnen und Kämpfer für die Pariser Commune unter anderem auch Lieder zum Waldfest des Sommercamps des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE programmiert, das im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal stattfindet. Die Rote Fahne Redaktion stellt die Links zum Commune-Song und zu seiner Playlist gerne zur Verfügung.
Hier geht es zum Commune-Song.