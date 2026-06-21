Bei der AfD findet man kein Wort der Kritik an den Monopolkapitalisten

Die AfD sagt, das liegt an den „Altparteien". Im Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt schreibt sie: Das „Volk" solle entscheiden, „welche Parteien unsere Interessen vertreten sollen. ... wir sollten es tun, solange wir es noch können. Es ist vielleicht unsere letzte Chance."

Also die "Demokratie retten" mit der AfD? Was ist denn der Grund, dass bürgerliche Parteien bisher alle eine so ähnliche Politik machen? Sie setzen alle die Aufträge der Kapitalisten um. Vor jeder Wahl geben die großen Monopolverbände wie der BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Papiere heraus. CDU, SPD, FDP, Grüne – packen das dann mehr oder weniger wörtlich in Koalitionsverträge und setzen das um. Von der AfD findet man kein einziges Wort der Kritik am BDI oder überhaupt an den Monopolkapitalisten. Im Gegenteil: Deutsche gegen Migranten, Ossis gegen Wessis – alles soll uns davon ablenken, dass die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen. Wenn die AfD drankommen sollte, geht es also im Sinne des BDI weiter, und das noch brutaler. Proteste werden unterdrückt, Kommunisten bekämpft, damit niemand mehr den Kapitalismus kritisiert und eine echte Alternative aufzeigt!

Damit sich wirklich was ändert, muss man es auch anders machen! Damit sich was ändert, muss man die Verursacher der Probleme ins Visier nehmen und nicht davon ablenken. Damit sich etwas ändert, braucht es eine gesellschaftliche Alternative. Fallt nicht auf die AfD herein. Unterstützt die MLPD und kämpft für den echten Sozialismus!