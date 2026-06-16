Fortsetzung der Mütterkarawane für Frieden und Frauenrechte

Hunderte Mitglieder des Mesopotamischen Kulturvereins, des Kurdischen Frauenrates und viele Unterstützer/innen bereiteten den Teilnehmer/innen einen begeisterten Empfang. Sie hatten einen schön geschmückten Stand mit leckerem Essen und Getränken vorbereitet. Mit informativen Kurzreden in Deutsch und Kurdisch, unterbrochen mit vielseitigen Musikeinlagen der Gastgeber und der Gäste gab es ein sehr abwechslungsreiches Programm.

Auch ein MLPD-Vertreter hielt einen Redebeitrag, in dem er die Anliegen der Initiative Freiheit für Eva und Ahmet (zur Solidarität mit Eva-Maria Michelmann und Ahmet Polat) bekanntmachte. Außerdem lud er zu einer Veranstaltung zu Kobanê ein, die am Freitag, den 26.06.26 um 18 Uhr im Mesopotamischen Kulturzentrum in Mannheim stattfinden wird. Im Anschluss wurden dann viele Unterschriften für die Freiheit von Eva und Ahmet gesammelt. Natürlich wurde noch kräftig Halay getanzt.