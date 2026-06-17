Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgt bereits in den ersten Tagen für echte Highlights. Neben klaren Favoritensiegen gibt es erfreulich viele Überraschungen: Underdogs wie Kap Verde oder Saudi-Arabien halten mit den großen Favoriten mit und liefern packende Spiele. Besonders schön sind die hochklassigen Partien mit offenem Schlagabtausch – schneller, technisch starker Fußball, der Spaß macht. Die Sportbegeisterung ist riesig: Volle Stadien und eine tolle Atmosphäre prägen das Turnier.

Auf der Schattenseite stößt die US-Einwanderungsbehörde ICE auf erhebliche Kritik. Nicht nur bei der Einreise, sondern auch durch verstärkte Kontrollen im Landesinneren berichten viele Fans und Besucher von strengen Überprüfungen, langen Wartezeiten und einem teilweise einschüchternden Auftreten.