Morgen Veranstaltung in Kassel
Gefangen für Solidarität mit Gaza – Maghreb Sumud Convoys & Freedom Flotilla
Zehn humanitäre Aktivisten des Maghreb Sumud Konvois und der Freedom Flotilla wurden in Libyen festgenommen, als sie versuchten, die Belagerung Gazas auf dem Landweg zu durchbrechen. Wir lassen nicht zu, dass ihre Mission zum Schweigen gebracht wird. Diese Veranstaltung ist ein Aufruf zur Solidarität mit dem gesamten Konvoi, seinen Zielen und allen, die festgenommen wurden. Im Dialog mit Ahmed Ghneya und Tawfiq Al-Saadi (inhaftierte Organisatoren) und Zohar Regev. Die Veranstaltung findet heute Abend, Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Café Buch-Oase, Germaniastraße 14, Kassel-West, statt.