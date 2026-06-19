Gespräche verschoben – Israel bombardiert weiter im Libanon

US-Vizepräsident J. D. Vance reist gar nicht erst in die Schweiz an. Angeblich seien die Pläne für die „technischen Gespräche mit Iran“ noch nicht abgeschlossen. Wann er nun in die Schweiz aufbrechen werde, ließ Vance offen.



Währenddessen verstößt der faschistische Premier Israels, Benjamin Netanjahu, eifrig weiter gegen einen Beschluss des bereits unterzeichneten „Friedensabkommens" und beschießt weiterhin Zivilisten im Südlibanon.