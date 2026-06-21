Große Freude beim Public Viewing in Stuttgart

Natürlich wurde Deutschland angefeuert, und gleichzeitig ist der pure völkische Nationalismus eine Randerscheinung. Haben doch die Mehrheit der auf dem Rasen stehenden deutschen Nationalspieler einen Migrationshintergrund. So Jonathan Tah, der kürzlich seine Oma in der Elfenbeinküste besuchte. Der "Matchwinner" ist Kurde ...

Und doch sollte von Fussballfreunden nicht unterschätzt werden, wie das System der kleinbürgerlichen Denkweise als Instrument der Herrschenden eingesetzt wird. Plötzlich verschwinden scheinbar die Klassenwidersprüche und "alle" bejubeln Siege. Da sollte man auf der Hut sein. Und nicht zu vergessen, dass auch der faschistische US-Präsident Trump als Kriegstreiber Nr. 1 auf der Welt diese WM für seine Zwecke nutzt.

Was mich ärgert, ist der bei bürgerlichen Kommentatoren weit verbreitete Opportunismus, der jeden Erfolg euphorisch bejubelt und Misserfolge verdammt. Das Niveau vieler Mannschaften hat sich angeglichen und oft entscheiden Kleinigkeiten. So ist etwa die Türkei schon ausgechieden, obwohl sie vom Niveau her kaum schlechter ist.